Двух продавцов наркотиков задержали в Петербурге

Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в сбыте наркотических веществ в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух продавцов наркотиков. На мужчин сотрудники правоохранительных органов вышли через наркоманку, купившую "закладку". Об этом 8 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

- 21 октября у дома 35 по улице Рузовской была задержана 36-летняя женщина, у которой во время досмотра нашли пакетик с порошком. Она пояснила, что купила закладку у дома 48 по Бухарестской улице для личного пользования, - сообщили в полиции.

Было возбуждено уголовное дело. 7 ноября в ходе расследования сотрудники полиции вышли на продавцов. Ими оказались 62-летний мужчина и его 38-летний поставщик. Во время обысков у них было изъято более 300 граммов наркотического порошка.

Были возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков.