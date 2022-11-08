Подвижной состав полностью обновили на девяти автобусных маршрутах в Петербурге

Полностью новые автобусы вышли на девять маршрутов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на девяти автобусных маршрутах Пушкинского и Колпинского районов полностью обновили подвижной состав. Это маршруты № 236, 336, 339, 380, 381, 396, 396А, 493, 540. Теперь по ним курсируют экологичные автобусы марки Volgabus среднего класса - вместимостью до 50 пассажиров каждый. Об этом 8 ноября 2022 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Весь транспорт низкопольный, работает на газомоторном топливе и оборудован системами видеонаблюдения, климат-контроля и навигации, а также медиапанелями для информирования пассажиров и устройствами оплаты проезда, - сообщили в комитете.

Это второе крупное обновление в городе. В октябре подвижной состав был обновлен на 25 маршрутах в различных районах города. Ожидается, что до конца ноября в город поставят еще более 200 новых автобусов.