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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:48

Мужчина отравился мухоморами в Петербурге

В тяжелом состоянии пациента поместили в реанимацию
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина попал в реанимацию с отравлением мухоморами в Петербурге

Мужчина попал в реанимацию с отравлением мухоморами в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге молодой мужчина отравился мухоморами. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию. Об этом 8 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26-летнего мужчину забрали в НИИ скорой помощи 8 ноября около пяти часов утра из квартиры дома на проспекте Королева, - рассказал источник.

Мужчина оказался в очень тяжелом состоянии. Его срочно поместили в токсикологическую реанимацию с признаками отравления мухоморами.

По факту было возбуждено административное расследование по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ. По какой причине мужчина решил съесть мухоморы, не уточняется.