78 грантов на 39 миллионов рублей получили молодые ученые Петербурга и Ленобласти

На суд жюри было представлено 252 проекта Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 5500 инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет приняли участие в конкурсе грантов программы «УМНИК» в 2021 году. Эксперты выслушали 252 идеи по проектам от молодых ученых и студентов из более 50 университетов. 78 из них получили по 500 тысяч рублей на реализацию задуманного. В сумме это 39 миллионов рублей.

- Были представлены проекты по шести направлениям: цифровые технологии, медицина, технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Участие принимали молодые люди из Петербурга, Ленобласти и других регионов страны. В церемонии награждения поучаствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. Он поздравил победителей.

- Мы гордимся вашими достижениями и рассчитываем на ваш дальнейший вклад в укрепление экономики нашего государства. Ведь именно в ваших руках находится его будущее, - обратился к молодым ученым вице-губернатор.