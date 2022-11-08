Более 104 тысяч пассажиров переплыли из Петербурга в Кронштадт в 2022 году

Этот сезон навигации стал рекордным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по развитию туризма Петербурга подвел итоги навигации 2022 года в Кронштадте. Специалисты отмечают, что второй навигационный сезон на водном маршруте из центра Северной столицы завершился с рекордными результатами.

- Этот сезон навигации стал рекордным: и по количеству пассажиров, и по количеству маршрутов и услуг, которые были предложены судоходными компаниями города, - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Более 56 тысяч пассажиров перевезено скоростными «Метеорами» к причалу территории кластера «Остров фортов» с конца апреля по октябрь 2022 года. На втором месте по популярности экскурсионный маршрут вокруг фортов Кронштадта на двухпалубных теплоходах: им воспользовались 48 тысяч туристов.

Суммарно количество пассажиров на этих маршрутах превысило 104 тысячи человек. Это в 1,5 раза больше, чем прогнозировалось на этот сезон.