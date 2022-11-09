Движение транспорта закроют в Петергофе Петербурга с 10 ноября

С 10 ноября будет временно закрыто дорожное движение в Петродворцовом районе Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Петергоф, который находится в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, с 10 ноября 2022 года на семь дней перекроют движение для автомобилей. Причиной станут работы по строительству газопровода. Об этом автомобилистов предупредили в правительстве Северной столицы.

- С 10 ноября будет временно закрыто дорожное движение в Петродворцовом районе. Это необходимо, чтобы специалисты построили газопровод, - сообщили в администрации.

Так, первый этап строительства продлится с 10 по 17 ноября. На это время будет закрыто движение транспорта по Кооперативной улице в городе Петергофе от переулка Цыганкова до Бобыльской дороги, включая перекресток с переулком Цыганкова. Объехать этот участок можно будет по улице Войкова и Бобыльской дороге.