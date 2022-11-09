Движение трамваев по Наличной улице закроют на полтора месяца

На Наличной улице частично закроют движение трамваев. Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта изменится на полтора месяца на участке Наличной улицы от Малого проспекта В.О. до улицы Нахимова. Здесь 11 ноября начинается ремонт трамвайных путей, из-за чего трамваи временно перестанут ходить.

- В связи с производством работ трамвайное движение по Наличной улице на участке от Малого проспекта В.О. до улицы Нахимова будет закрыто и изменится маршрут движения трамваев № 6 и № 40, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

Ограничения проезда коснутся и автотранспорта.

Ремонт будет продолжаться до конца года, по 30 декабря включительно. Водителей частных машин и пассажиров общественного транспорта призывают учитывать все изменения и заранее продумывать маршрут поездки.