Власти Петербурга смогут установить ограничение на количество домашних животных в квартирах Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга могут установить ограничение на количество собак и кошек, которых разрешено держать в одной квартире. На данный момент у города таких полномочий нет, однако Законодательное собрание предлагает наделить Смольный такой властью. Об этом 9 ноября 2022 года рассказал глава парламента Александр Бельский.

- Городское правительство предлагают наделить правом устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних питомцев. В том числе ограничивать число собак и кошек, проживающих в одной квартире, - сообщил парламентарий.

Сейчас в Петербурге действует решение исполкома от 1982 года, по которому в одной семье может проживать не более одной кошки и собаки. Таким образом, люди, у которых дома живут две собаки - нарушители.

Какой лимит собираются установить власти и как будут это контролировать, пока не сообщается. Отмечается, что таким образом город хочет решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек.