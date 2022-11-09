Обгоревший труп нашли после пожара в доме в Ленинградской области

Обгоревший труп пенсионера нашли после пожара в доме в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось днем 8 ноября 2022 года. После того, как спасатели потушили огонь, нашли в здании обгоревший труп. Об этом пишет издание "Мойка78".

- После пожара в частном доме во Всеволожском районе спасатели во время разбора завалов обнаружили обгоревшее тело, - пишет издание.

По предварительной информации, погибшим был 64-летний пенсионер. Тело мужчины опознала его 40-летняя супруга. Женщина рассказала, что утром в тот день она отправилась на работу в Санкт-Петербург, а муж остался дома один. Спустя некоторое время ей позвонили соседи и сообщили, что ее дом горит.

Причина пожара пока не установлена. На данный момент проводится проверка.