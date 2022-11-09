ЗакС Петербурга поддержал обращение в МВД и Минздрав для обмена данными и ужесточения контроля за психбольными

ЗакС принял обращение к МВД и Минздраву об усилении контроля за психбольными. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили проект обращения к главам МВД и Минздрава России. В нем говорится об ужесточении контроля за психически больными людьми. Причиной для обращения стала трагедия в Ижевской школе, где вооруженный бывший ученик убил 17 человек.

- Авторы инициативы считают, что информацию о потенциально опасных для общества пациентах психоневрологических диспансеров необходимо направлять в МВД не реже одного раза в месяц, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

В полицию должны направляться и сведения о том, что состоящий на учете человек давно не появлялся по месту жительства. Это, по задумке депутатов, должно усилить контроль за потенциально опасными людьми.

Изменения в законы должны принять на федеральном уровне.