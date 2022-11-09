Брендовые вещи Chanel, Dior, Louis Vuitton изъяли у пассажира в Пулково

Брендовые товары изъяли у петербуржца. Фото: СЗТУ

В аэропорту Пулково у мужчины изъяли брендовые вещи и дорогие часы. Пассажир приехал из Дубая и пытался пересечь границу через «зеленый» коридор. При этом в его чемодане были обнаружены одежда, обувь, аксессуары, и украшения от Chanel, Dior, Louis Vuitton, в также двое часов марки Hublot.

- Мужчина объяснил, что купил все это для себя и просто не знал правил перемещения товаров. Товары подлежат обязательному декларированию, если их стоимость превышает 10 тысяч долларов, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудникам Пулковской таможни пришлось изъять незадекларированные товары известных мировых марок. Также, они возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас товары отправлена на экспертизу.