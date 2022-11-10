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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 9:59

Бармен изнасиловал посетительницу в туалете бара в центре Петербурга

22-летняя девушка написала заявление в полицию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Девушка заявила в полицию об изнасиловании барменом в баре туалета.

Девушка заявила в полицию об изнасиловании барменом в баре туалета.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в истории с изнасилованием барменом 22-летней девушки, которую насильно склонили к сексу. По словам самой потерпевшей, все произошло в туалете одного из баров на улице Маяковского.

- 9 ноября девушка отдыхала в баре. Около часа ночи бармен заведения по имени Дмитрий изнасиловал ее в туалете, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На следующее утро девушка, которая работает менеджером в филиале крупного банка, пошла в полицию. Там заявление приняли и начали проверку.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.