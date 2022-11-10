Бармен изнасиловал посетительницу в туалете бара в центре Петербурга

Девушка заявила в полицию об изнасиловании барменом в баре туалета. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в истории с изнасилованием барменом 22-летней девушки, которую насильно склонили к сексу. По словам самой потерпевшей, все произошло в туалете одного из баров на улице Маяковского.

- 9 ноября девушка отдыхала в баре. Около часа ночи бармен заведения по имени Дмитрий изнасиловал ее в туалете, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На следующее утро девушка, которая работает менеджером в филиале крупного банка, пошла в полицию. Там заявление приняли и начали проверку.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.