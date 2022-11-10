Движение транспорта в Кировском районе Петербурга ограничат 13 ноября из-за съемок фильма

В Петербурге пройдут съемки фильма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Петербурга 13 ноября ограничат движение транспорта из-за съемок сериала. Некоторые улицы будут полностью перекрыты, а ночью там же введут запрет на остановку. В Северной столице будут снимать художественный фильм «Комитет».

- С семи утра до шести вечера 13 ноября будет полностью перекрыт Тургеневский переулок, а также Лермонтовский переулок от Балтийской до Швецова. Балтийскую улицу тоже перекроют: от Кировской площади до Майкова переулка. Проехать не получится и по Сивкову переулку от Тракторной до Балтийской, - рассказали в Комитете по транспорту Петербурга.

На этих же улицах нельзя будет останавливаться с 00:00 часов до 18:00 13 ноября.

Первый сезон сериала «Комитет» снимает режиссер Михаил Вассербаум. По сюжету главные герои фильма, три друга, работают в органах безопасности. Действие начинается в Ленинграде в 1970-е годы и продолжается в Петербурге уже в 2000-е.