Почти 90 миллионов рублей штрафов выплатили нетрезвые водители в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 2022 год водители из Петербурга выплатили почти 90 миллионов штрафов за то, что сели за руль выпившими. При этом, судебные приставы отметили, что это на 25% меньше штрафов, чем в прошлом году.

- За нетрезвую езду в Петербурге с начала года были наказаны 2602 водителя. В их число входят и те, кто сел за руль в нетрезвом состоянии, и те, кто просто отказался от медицинского освидетельствования, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В прошлом году при этом были наказаны 3495 нетрезвых петербуржца. Они выплатили штрафы общей суммой более 100 миллионов рублей. Чаще всего на подобных нарушениях попадаются жители Калининского, Колпинского и Фрунзенского районов.