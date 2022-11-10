Петербуржец проведет 14 лет в колонии за изнасилование и убийство

Суд вынес приговор петербуржцу, который изнасиловал знакомую и убил мужчину Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд вынес приговор мужчине, который за один день совершил сразу два преступления. 30 декабря 2021 года он пытался изнасиловать свою знакомую, а потом убил другого человека.

- В этот день мужчина был пьян. На знакомую он напал у себя дома. Сначала пытался ее изнасиловать, но не довел дело до конца. А потом совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но на этом все не закончилось. В какой-то момент мужчина почувствовал неприязнь к своей жертве. Он взял нож и ударил им женщину по голове и телу. Но, к счастью, она осталась жива.

Дальше мужчина вступил в конфликт с другим своим знакомым. Они начали драться. В какой-то момент гость не смог сопротивляться. Тогда обвиняемый начал его душить, пока тот совсем не перестал подавать признаки жизни.

За эти преступления суд назначил преступнику 14 лет лишения свободы. Это время он проведет в колонии особого режима.