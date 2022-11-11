Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 8:51

Сайт аэропорта Пулково временно прекратит работу

На портале пройдут технические работы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Сайт аэропорта Пулково временно прекратит работать 11 ноября

Сайт аэропорта Пулково временно прекратит работать 11 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба аэропорта Санкт-Петербурга предупредила о том, что 11 ноября 2022 года их официальный сайт временно прекратит работу. Это связано с техническими работами, которые пройдут на портале в течение часа.

- Уважаемые пассажиры! Сегодня на сайте аэропорта Пулково с 12:00 до 13:00 будут проводиться технические работы, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам рекомендуют по всем вопросам, связанным с рейсами обращаться непосредственно в авиакомпании. Чтобы связаться с колл-центром аэропорта можно позвонить по телефонам: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44.

Напомним, что с начала года пассажиропоток Пулково вырос до 15,5 миллионов человек. Самими популярными рейсами стали Москва, Сочи, Калининград и Новосибирск.