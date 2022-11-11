Сайт аэропорта Пулково временно прекратит работу

Сайт аэропорта Пулково временно прекратит работать 11 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба аэропорта Санкт-Петербурга предупредила о том, что 11 ноября 2022 года их официальный сайт временно прекратит работу. Это связано с техническими работами, которые пройдут на портале в течение часа.

- Уважаемые пассажиры! Сегодня на сайте аэропорта Пулково с 12:00 до 13:00 будут проводиться технические работы, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам рекомендуют по всем вопросам, связанным с рейсами обращаться непосредственно в авиакомпании. Чтобы связаться с колл-центром аэропорта можно позвонить по телефонам: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-38-22, +7 (812) 337-34-44.

Напомним, что с начала года пассажиропоток Пулково вырос до 15,5 миллионов человек. Самими популярными рейсами стали Москва, Сочи, Калининград и Новосибирск.