Тротуар у метро «Чернышевская» освободили для пешеходов от строительного забора

Тротуар у «Чернышевской» освободили от строительного забора для пешеходов / Фото: Метрострой

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Чернышевская", которая закрылась на капитальный ремонт, отодвинули забор, мешавший прохожим. После того, как вестибюль закрыли, его обнести строительный забором, перегородившим весь тротуар. Из-за этого пешеходам приходилось обходить по проезжей части. Но теперь путь расчищен. Об этом 11 ноября 2022 года сообщили в пресс-службе "Метростроя Северной столицы".

- 10 ноября в связи с завершением АО МССС работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро "Чернышевская", ограждение строительной площадки было передвинуто, - рассказали в компании.

Теперь зона, отведенная под строительные работы стала уже, а часть тротуара осталась свободна для пешеходов.