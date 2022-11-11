МЧС предупредило о сильном ветре до 20 м/с в Петербурге 12 ноября

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 12 ноября 2022 года, в Санкт-Петербурге ожидается сильный, почти штормовой ветер. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС Северной столицы. Порывы в черте города будут достигать 20 метров в секунду.

- 12 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

А на побережье и в акватории Финского залива шторм окажется еще сильнее. Порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Поэтому, вполне вероятно, что дирекции комплекса защитных сооружений придется закрыть створы дамбы, чтобы предотвратить нагонное наводнение.

Напомним, что погода, несмотря на ветер, ожидается теплой - до 10 градусов выше нуля.