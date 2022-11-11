90 пунктов для вакцинации от коронавируса через нос работают в Петербурге

90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19 работают в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас в городе можно привиться не только с помощью укола, но и через нос. На данный момент в Северной столице работают 90 пунктов интраназальной вакцинации. Таким способом уже привились более 10 тысяч человек. Об этом 11 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Интраназальная вакцина аналогична инвазивному «Спутнику V». Введение вакцины интраназально запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

На сегодня в Петербурге наблюдается спад распространения коронавируса. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22 процента.

Всего в городе привиться от коронавируса можно в 181 пункте.