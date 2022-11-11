Дерево рухнуло на припаркованную машину у Большеохтинского кладбища в Петербурге

Тополь упал на две машины у Большохтинского кладбища. Фото: "Мегаполис"

Упавшее дерево придавило иномарку, водитель которой на свою беду припарковался рядом с Большеохтинским кладбищем. Огромный тополь рос на территории погоста и не устоял при резком порыве ветра.

- Упавшее дерево поломало ограду, угробило «Мицубиси АSХ» и помяло «Фольксваген Поло», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При падении тополь поломал кладбищенскую ограду и притянул к земле провода. По словам свидетелей происшествия, все произошло около часа дня на улице Дегтярева. Позднее на место приехали аварийные службы, которые распилили тополь.

Предварительно, никто при ЧП не пострадал, разбиты только машины.

Напомним, что ранее городское управление МЧС предупреждало об усилении ветра в Петербурге.