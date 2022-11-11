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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 17:21

Врачи из Петербурга провели сложнейшую операцию подростку, упавшему с горки в Луге

У подростка диагностировали полный разрыв уретры
Анастасия НУРАДИЛОВА
13-летнего мальчика прооперировали в Петербурге

13-летнего мальчика прооперировали в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи петербургского Педиатрического университета провели сложную операцию подростку из Луги. Мальчик скатывался с горки и получил серьезную травму. Сначала его доставили в больницу в Луге, а потом госпитализировали в Ленинградскую областную клиническую больницу.

- У ребенка диагностировали полный разрыв уретры. Эта травма считается сложной в лечении. Экстренную операцию ему сделали в Ленинградской клинической больнице, а в Педиатрическом университете врачи реконструировали мочеиспускательный канал, - рассказал заведующий кафедрой урологии Педиатрического университета, профессор Игорь Осипов.

Сейчас с 13-летним мальчиком все хорошо. Послеоперационный период проходит без осложнений, и скоро подростка из Луги выпишут домой.