Циклон «Квисина» принес в Петербург дождь и сильный ветер

Погода, к слову, поставила очередной температурный рекорд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу над Петербургом установится теплая, но мокрая и ветреная погода. Как рассказал в своем телеграм-канале специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в городе будет хозяйничать североатлантический циклон «Квисина».

Циклон принесет облака, которые прояснятся к вечеру, небольшие дожди, а также порывистый ветер до 20 м/с. О ветре, к слову, предупреждали и в городском управлении МЧС - петербуржцев попросили быть внимательнее и осторожнее. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст.

Несмотря на дождь и ветер, в Петербурге будет очень тепло: воздух прогреется до +11...+13 градусов. По области ожидается температура от +9 до +14 градусов. Потепление, заметил Леус, выходит на пик - в воскресенье уже начнет холодать.

- Добавлю, что сегодня в Санкт-Петербурге уже обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха – к 6 часам утра температура воздуха поднялась до отметки в +11,2 градусов, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года, - добавил специалист.