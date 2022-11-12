Сделки с недвижимостью в Петербурге приостановились из-за техработ в Росреестре

Сколько именно продлятся техработы, не уточняется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Портал Росреестра ушел в технический отпуск и вызвал волну негодования со стороны россиян. Пострадали от внезапных плановых работ на сайте и петербуржцы - у людей тормозят важные сделки по недвижимости.

- В настоящее время Росреестр проводит плановые регламентные технические работы. В этой связи сроки предоставления государственных услуг могут быть увеличены. Со следующей недели функционал будет восстановлен и все заявления будут оперативно рассмотрены в интересах людей и бизнеса, - отчитывается ведомство на своем сайте.

Судя по всему, работы исправят некие технические и реестровые ошибки и улучшат качество сервисов. Однако в комментариях под постами Росреестра в соцсетях пользователи жалуются на то, что плановые работы идут уже слишком долго.

- Кто мне деньги вернет, где я жить все это время буду? У меня услуга оплачена была, должны были за три дня сделать.

- У людей сделки, а из-за ваших так называемых плановых работ они не могут заселиться в новое жилье, не могут получить деньги. Пишите тогда и правда вручную, регистрируйте от руки! - возмущаются комментаторы.

Росреестр советует гражданам обращаться с вопросами по телефону 8 (800) 100-34-34 или через форму обращений на собственном сайте.