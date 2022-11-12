В Петербурге за час до открытия обновленного Дома книги выстроилась очередь на улице

Горожане уже готовы скупать книги. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 12 ноября, в Доме Зингера открывается отремонтированный Дом книги. Официально магазин распахнет двери в полдень, но нетерпеливые петербуржцы выстроились в очередь к нему аж за час до открытия. Книголюбов у пока закрытого магазина заметил корреспондент «Комсомолки в Петербурге».

На открытии обновленного Дома книги горожан ждут не только полки с книжными новинками, но и большая культурно-развлекательная программа. Несколько концертов, ретро-дефиле, творческие встречи с писательницей Татьяной Устиновой и психологом Михаилом Лабковским. Подготовлена программа и для детей - с настольными играми и мастер-классами.

- Для наших долгожданных посетителей откроются два этажа, где весь день будут проходить разноплановые мероприятия, - напомнили организаторы и добавили, что гостей ждет еще и нечто зрелищное.

Между тем, как заметил корреспондент, внутри магазина спешно завершается подготовка к приему посетителей. Сотрудники разбираются с горой картонных коробок и пленок, наваленных в главном зале, выкладывают на полки оставшиеся книги.