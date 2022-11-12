Вода в Неве подобралась к автомобилям на набережной Лейтенанта Шмидта

По словам синоптика Колесова, вода поднялась уже на метр. Фото: Телеграм / Александр Колесов. О погоде в Петербурге

Вода в Неве норовит подтопить колеса автомобилей, стоящих на спуске набережной Лейтенанта Шмидта. Опасным наблюдением поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесова.

В своем телеграм-канале он заметил, что вода в Неве заметно поднялась и рискует затопить пандус на набережной, на краю Васильевского острова.

- Платная парковка в Адмиралтейском районе повлияла на виды набережных, но на Васильевском острове. Такой картины до 1 ноября мы тут не видели, - написал Александр Колесов и подчеркнул, что уровень воды пересек отметку в плюс один метр.

Ранее синоптики отмечали, что ветреная погода может спровоцировать нагонное наводнение. МЧС предупредил петербуржцев о сильном ветре в субботу. Его порывы могут достигать 15-20 м/с.