С 14 ноября изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти

Изменения будут актуальны до 18 ноября включительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всю следующую рабочую неделю, с 14 по 18 ноября, пригородные поезда Петербурга будут работать по измененному расписанию. Как сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», временно поменявшийся график поездок связан с плановым ремонтом железнодорожных путей.

Так, 14, 15, 16 и 17 ноября совсем отменят поезд № 6817 на участке Мельничный Ручей-Ладожское Озеро и поезд № 6830 в обратном направлении.

Все те же дни будет ездить по другому графику поезд №6823 из Петербурга до Ладожского озера. Только 15 ноября изменения коснутся электрички №6830 (Мельничный ручей-Ладожское озеро), поезда №6921 (Петербург-Невская Дубровка) и его обратного коллеги №6924.

А 18 ноября придется следить за расписанием поездов № 7532 (Сосново-Петербург) и №6540 (Васкелово-Петербург).

- Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на нашем сайте, - предупредили в «СЗППК».