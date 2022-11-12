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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 13:57

Неосторожный водитель «сложил домино» из четырех припаркованных машин на улице Тельмана

Автомобиль виновника влетел в машины на обочине дороги
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Пострадали все пять машин. Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пострадали все пять машин. Фото: ВК / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сразу у пяти водителей абсолютно не задалось утро субботы. Один из них, «Мерседес», так неосторожно ехал по улице Тельмана, что буквально сложил домино из четырех других машин. Автомобили мирно стояли припаркованными на обочине, когда в заднюю врезалась иномарка.

Результат ДТП быстро разошелся по соцсетям - на видео заметно, в какую «гармошку» сложились автомобили. У всех машин сильно помялись задние и передние части. Остается только догадываться, на какой скорости виновник влетел в них.

- Проезжал сейчас мимо, там все печально! Думаю, владельцы припаркованных машин еще не в курсе. Виновника уже нет, - рассказал в соцсетях очевидец последствий ДТП.

Иные подробности столкновения пока неизвестны, как и точная причина ДТП. Видимо, оправившись от короткого шока, водитель решил скрыться с места.