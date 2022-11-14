Горячую линию для жалоб на такси и каршеринг открыли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор открыл горячую линию для жалоб на такси и каршеринг. Специалисты будут принимать звонки с 14 по 25 ноября 2022 года. Горожане смогут задать вопросы о правилах оказания услуг, а также узнать о защите прав потребителей при пользовании такси и каршеринга. Об этом рассказали в ведомстве.

- Звонки будут приниматься в будни с 9:00 до 17:00 часов по телефону Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - 8 (812) 764-02-34, - рассказали в ведомстве.

Также есть единый консультационный центр по номеру - 8 (800) 555-49-43 и консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - 8 (812) 679-67-07.