Зайца, пытавшегося попасть в магазин, заметили на юге Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге становится все больше диких животных. С наступлением холодов все чаще в город стали приходить лисы. Но на юге города местным жителям попался заяц, который явно хотел отправиться в магазин за покупками. Ушастый был замечен возле ТЦ "Континент" рядом со станцией метро "Звездная". Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Звездной около "Континента" был замечен заяц, пытавшийся попасть внутрь, - рассказали очевидцы.

На видео, снятом местными жителями, видно, как заяц подбежал к дверям ТЦ и побил в них лапами. Однако ему никто не открыл. Тогда ушастый продолжил свой путь в неизвестном направлении. Возможно, решил попытать удачу в другом магазине с морковкой и капустой.

Автомобилистов предупредили, что заяц может выскочить где-нибудь на дорогу в Московском районе.