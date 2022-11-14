Синоптики предупреждают о «дне жестянщика» в Петербурге 15 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зимняя погода в Санкт-Петербурге уже на пороге. В ночь на 15 ноября 2022 года в Северной столице пойдет дождь, который вскоре сменится мокрым снегом. Поэтому синоптики предупреждают автомобилистов о возможном "дне жестянщика".

- Так как температура воздуха достаточно низкая, а осадки умеренные, то большая вероятность завтра днем образование небольшого снежного покрова даже на территории Санкт-Петербурга. Поэтому состояние дорог, не только по области, но и в городе будет очень сложным. Будьте внимательны, - сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон с мокрым снегом будет господствовать в городе до середины дня, а после уйдет на юг. Температура воздуха в течение дня ожидается всего плюс 2-3 градуса тепла.