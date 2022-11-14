Иномарка сбила 10-летнюю девочку в центре Петербурга

Иномарка сбила 10-летнюю девочку на улице Восстания в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку. Авария произошла днем 13 ноября 2022 года на улице Восстания, когда ребенок переходил дорогу вместе с родителями. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 13:13 часов 53-летний житель Красноярского края за рулем автомобиля "Рено Логан" , при повороте налево, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги в сопровождении взрослых, - рассказали в полиции.

В итоге ребенок получил серьезные травмы. С места аварии девочку госпитализировали в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.