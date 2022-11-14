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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:11

Ирину Скибу освободили от должности директора Ленинградского зоопарка

Распоряжение выпустил Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
в Ленинградском зоопарке сменился директор.

в Ленинградском зоопарке сменился директор.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке сменился директор. Ирина Скиба, занимавшая эту должность последние 19 лет, освобождена от нее распоряжением главы Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

- С 15 ноября 2022 года исполнять обязанности директора Ленинградского зоопарка будет биолог Юрий Дмитриевич Журавлев, - сообщает пресс-служба комитета.

Про Журавлева известно, что под его руководством разработаны экспозиции некольких российских и зарубежных зоопарков. До назначения в Петербург, он восемь лет работал в главой отдела экспозиции Московского зоопарка.

Причины увольнения Ирины Скибы и ее новое место работы не уточняются. Главой Ленинградского зоопарка она была с 2003 года.