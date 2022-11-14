Выставка целлюлозно-бумажной промышленности PulpFor пройдет в Петербурге

Мероприятие пройдет в «Экспофоруме» с 15 по 17 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в тридцатый раз пройдет выставка PulpFor, на которой российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности. Участие в выставке примут более 90 организаций из регионов России и дружественных стран.

- Компании, которые станут участниками выставки, занимаются развитием лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг. Эти организации легко смогут заменить западные компании, ушедшие с рынка, - рассказали в пресс-службе выставки PulpFor.

Свое производство на мероприятии представят и компании из Петербурга. Среди них «Гофро-Технологии» и «Неохим». Первая организация занимается производством гофрокоробок. На выставке они расскажут о новых брендах производителей транспортных систем.

Компания «Неохим» разрабатывает и производит специальные химикаты для ведущих отраслей промышленности.

Выставка PulpFor пройдет с 15 по 17 ноября в «Экспофоруме».