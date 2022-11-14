Волонтеры несколько дней ищут пропавшего 64-летнего петербуржца

Волонтеры ищут 64-летнего мужчину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры несколько дней ищут 64-летнего жителя Петербурга. Мужчина пропал 4 дня назад. О его местоположении ничего не известно с 10 ноября. Ориентировка с фотографией петербуржца появилась в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

- Пропал мужчина 1957 года рождения. Его рост – 180 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы седые, а глаза – голубые, - говорится в ориентировке.

Известно, что в день пропажи на 64-летнем петербуржце была темно-зеленая куртка и синие джинсы. С собой у мужчины костыли, без которых ему сложно передвигаться. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые помогут искать пропавшего жителя Петербурга.