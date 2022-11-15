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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:37

Огромное столпотворение образовалось на станции метро «Петроградская» в Петербурге утром 15 ноября

Многие горожане из-за снега пересели с авто на общественный транспорт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Огромное столпотворение образовалось на станции метро «Петроградская» в Петербурге утром 15 ноября

Огромное столпотворение образовалось на станции метро «Петроградская» в Петербурге утром 15 ноября

Фото: СОЦСЕТИ

Утром 15 ноября 2022 года на станции метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге образовался настоящий коллапс. На выходе из метро столпился народ. Несмотря на то, что все эскалаторы работают исправно, пассажирам приходится долго ждать, чтобы выйти из вестибюля. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Коллапс на выходе из "Петроградской", - пожаловались пассажиры.

Некоторые горожане отметили, что на этой станции метро такое столпотворение каждое утро.

- На выходе утром там всегда так, специфика пассажиропотока именно этой станции, вновь прибывшие начинают лезть сбоку, выходя из дверей поезда, а не позади толпы на выход, очереди к эскалатору нет, а есть хаотичная толпа, - отметили некоторые.

Также горожане напомнили, что утром в Петербурге выпал снег, поэтому многие решили пересесть с личных авто на общественный транспорт.