Три человека найдены мертвыми в Петербурге

Три человека найдены мертвыми под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тела трех человек были обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге. Трупы мужчин нашли вечером 14 ноября 2022 года в съемной квартире дома №23 в поселке Ленсоветовский Пушкинского района. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тела были обнаружены 14 ноября около 20:10 в съемной квартире. Один из умерших оказался квартиросъемщик, - сообщил источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили трупы 29-летнего жителя Шушар, а также двоих его гостей: 20-летнего и 44-летнего мужчин. При осмотре тел правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

В квартире полицейские нашли два пакетика с кристаллообразным веществом и коробочку с порошком. Вполне вероятно, что мужчины умерли от передозировки наркотиками. Тела направлены в морг.