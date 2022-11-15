Легковушка врезалась в грузовик на КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

День жестянщика продолжается в Санкт-Петербурге. На КАД города столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла днем 15 ноября 2022 года на внешнем кольце трассы между проспектами Культуры и Энгельса. Об очевидцы сообщают в социальной сети.

- Жесткое ДТП. Развернуло фуру и под нее ушла легковушка, - рассказали автомобилисты.

ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением. Большегруз резко развернуло поперек дороги на скользком асфальте. В этот момент следом ехал легковой автомобиль, который не успел затормозить или уйти в сторону.

На данный момент о пострадавших ничего не сообщается. Однако машина скорой помощи на месте. Автомобилисты сообщают, что практически вся дорога перекрыта. Образовалась большая пробка.