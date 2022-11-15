МЧС предупреждает о снеге и гололеде в Ленобласти 16 ноября

16 ноября в Ленобласти обещают снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает об ухудшении погодных условий. В среду, 16 ноября, ожидаются снег, мокрый снег и гололед. В первую очередь внимательность потребуется водителям.

- Ночью в большинстве районов небольшой снег, днем местами осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Мокрый снег будет налипать на деревья, провода линий электропередач и мешать автомобилистам. Тем более, что температура окажется близка к нолю градусов, из-за чего на дорогах ожидается «каток».

Ночью, в зависимости от района, термометры покажут 0…-5 градусов, а днем будет от -2 до -3.

17 и 18 ноября осадки должны прекратиться, но гололед останется.