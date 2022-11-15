Вор разбил стекло машины и украл рюкзак с 5 млн рублей на севере Петербурга

Полицейские Приморского района разыскивают вора, укравшего из машины 5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля в миг лишился 5 миллионов рублей, оставив ненадолго машину. Неизвестный вор воспользовался моментом, когда водитель ушел, разбил стекло авто и вытащил оттуда рюкзак. Об этом 15 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 17:20 часов 14 ноября в полицию Приморского района обратился 62-летний мужчина. Он рассказал, что полчаса назад припарковал свой автомобиль "Лада Ларгус" у дома 20 по улице Стародеревенской и отошел в магазин, а в это время из его машины пропали ценные вещи и деньги, - сообщили в полиции.

Оказалось, пока водителя не было на месте, кто-то разбил переднее боковое стекло в машину и украл из салона рюкзак, в котором находились 5 миллионов рублей, принадлежащие компании, в которой работает заявитель, а также паспорт и документы на автомобиль. Деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам указанной компании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.