Труп младенца нашли на мусорной свалке Волховского района Ленобласти

Труп новорожденной девочки нашли на свалке в Ленобласти / Фото: Прокуратура ЛО

Ужасную находку сделали на мусорной свалке в Волховском районе Ленинградской области. На полигоне ТБО в деревне Кути был обнаружен труп младенца. Об этом 15 ноября 2022 года сообщили в прокуратуре 47-го региона.

- На полигоне ТБО обнаружен труп новорожденной девочки. Волховский городской прокурор выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре области.

Откуда взялось тело младенца на свалке, на данный момент не сообщается. Сейчас на месте работают службы и следователи, которые устанавливают детали произошедшего.

Есть ли на теле малышки следы насильственной смерти, также не уточняется. Проводятся проверки.