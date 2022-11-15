Акушер-гинеколог рассказала, в каком возрасте рожают жительницы Петербурга

Петербурженки чаще всего рожают в возрасте "чуть за 30". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницы Петербурга чаще всего рожают в возрасте «чуть за 30», но есть и гораздо более молодые и взрослые мамы. Об этом рассказала акушер-гинеколог, и.о. зав отделением городской больницы № 38 имени Семашко Анна Новгородова.

- Чаще всего петербурженки рожают в 29-35 лет. В этом возрасте могут быть как первые, так и повторные роды, - приводит слова медика «Петербургский дневник».

При этом врачи все чаще отмечают случаи, когда женщины хотят рожать и после 40 лет. Это не всегда просто, но современная медицина позволяет выходить за рамки условно рекомендованного возраста в 25-35 лет.

Что касается нижнего порога, то самой молодой роженицей в практике Анны Новгородовой стала 13-летняя девочка.

И рожать врачи все же советуют в стационаре, а не дома. Главная опасность при родах – кровотечение, когда счет идет на минуты. В роддоме с женщиной рядом будут врачи, которые успеют оказать помощь.