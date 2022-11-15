Доброволец из Ленобласти погиб в ходе спецоперации

Доброволец из Ленобласти погиб в ходе СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Киришского района Ленинградской области погиб в ходе спецоперации на Донбассе. О смерти Руслана Петросяна, который отправился в зону СВО добровольцем, сообщается на сайте районной администрации.

- При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Петросян Руслан Владимирович. Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким,- говорится в сообщении от имени Совета депутатов и администрации Киришского муниципального района Ленобласти.

Подробности гибели военнослужащего не уточняются. Известно, что похороны добровольца пройдут не в Ленобласти, а в Орле, так решили близкие Руслана Петросяна. Дата и точное время прощания станут известны позднее.