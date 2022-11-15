Росгвардейцы задержали петербуржца с пистолетом в ТРЦ на Лиговском проспекте

Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый мужчина угрожал работникам торгово-развлекательного центра пневматическим пистолетом. Инцидент случился вечером 14 ноября на Лиговском проспекте. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии Петербурга.

- Посетитель торгового центра вел себя шумно и мешал окружающим. Сотрудники сделали ему замечание, тогда он достал пистолет и начал всем угрожать. Кто-то из персонала нажал тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Наряд Росгвардии задержал правонарушителя. У него найден пистолет Gletcher BRT 84 без магазина и газового баллончика. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества. Его доставили в отдел полиции.