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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 16:52

Росгвардейцы задержали петербуржца с пистолетом в ТРЦ на Лиговском проспекте

Мужчина угрожал работникам, которые сделали ему замечание
Анастасия НУРАДИЛОВА
Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии

Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Нетрезвый мужчина угрожал работникам торгово-развлекательного центра пневматическим пистолетом. Инцидент случился вечером 14 ноября на Лиговском проспекте. На место происшествия выезжали сотрудники Росгвардии Петербурга.

- Посетитель торгового центра вел себя шумно и мешал окружающим. Сотрудники сделали ему замечание, тогда он достал пистолет и начал всем угрожать. Кто-то из персонала нажал тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Наряд Росгвардии задержал правонарушителя. У него найден пистолет Gletcher BRT 84 без магазина и газового баллончика. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества. Его доставили в отдел полиции.