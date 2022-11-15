Более восьми тысяч дворников убирали снег во дворах Петербурга 15 ноября

В Петербурге убирают последствия снегопада Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 300 единиц техники и более восьми тысяч дворников убирали снег во дворах 15 ноября. Напомним, вечером 14 ноября в Петербурге начался снегопад. Работники жилищно-коммунальных служб убирали последствия осадков с самого утра во вторник.

- Дворы были обработаны противогололедными материалами. Специалисты управляющих компаний, привлеченных подрядчиков, ТСЖ и ЖКС убирают снег на внутриквартальных территориях, - рассказали в пресс-службе Жилищного комитета Петербурга.

Убирать последствия снегопада работникам помогают 339 единиц уборочной техники и 247 средств малой механизации.

КОНКРЕТНО

По вопросам качества уборки дворов жители Петербурга могут обращаться по номеру телефона 004 или на горячую линию Жилищного комитета: 409-73-78.