Новые школы, детсады и дороги построят в Выборгском и Приморском районах Петербурга

Новые школы, детсады и дороги построят в Выборгском и Приморском районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга собираются строить новые дороги, детские сады и школы. Всего запланировано за несколько лет возвести девять социальных объектов, которых не хватает в быстро растущих кварталах. Также планируется строительство еще 45 различных зданий. Об этом 15 ноября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Стало известно, что девелоперская компания "Главстрой Санкт-Петербург" и Газпромбанк подписали договор об увеличении кредитно-документарного лимита для проектного финансирования и строительства. Лимит составляет более 99 миллиардов рублей, - пишет издание.

Общая площадь 45 зданий составит порядка 860 тысяч квадратных метров. Детские сады и школы появятся в ЖК "Северная долина" и "Юнтолово".