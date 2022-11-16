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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:11

Новые школы, детсады и дороги построят в Выборгском и Приморском районах Петербурга

За несколько лет в районах возведут девять социальных построек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новые школы, детсады и дороги построят в Выборгском и Приморском районах

Новые школы, детсады и дороги построят в Выборгском и Приморском районах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга собираются строить новые дороги, детские сады и школы. Всего запланировано за несколько лет возвести девять социальных объектов, которых не хватает в быстро растущих кварталах. Также планируется строительство еще 45 различных зданий. Об этом 15 ноября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Стало известно, что девелоперская компания "Главстрой Санкт-Петербург" и Газпромбанк подписали договор об увеличении кредитно-документарного лимита для проектного финансирования и строительства. Лимит составляет более 99 миллиардов рублей, - пишет издание.

Общая площадь 45 зданий составит порядка 860 тысяч квадратных метров. Детские сады и школы появятся в ЖК "Северная долина" и "Юнтолово".