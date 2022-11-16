Почти 10 см снега выпало в Ленинградской области

9 см снега выпало в Ленинградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшие сутки стали очень снежными для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Снегопад превратил регион в зимнюю сказку. И хоть в Петербурге снег быстро растаял, в области зимняя атмосфера никуда не делать. Об этом 16 ноября 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В Ленинградской области высота снега достигает 9 сантиметров, в Санкт-Петербурге снежный покров, по данным городской метеостанции, отсутствует, - сообщил синоптик.

В Петербурге 16 ноября температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 1 градус. Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что погоду начал определять антициклон и она будет тихая и спокойная. Однако даже при возможном появлении солнца в ближайшие два дня в городе снова может пойти небольшой снег.