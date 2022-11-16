Сотрудника петербургского вуза задержали по подозрению в педофилии

Сотрудника петербургского вуза обвинили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника одного из вузов по подозрению в педофилии. Известно, что 45-летний мужчина вел интимную переписку с 15-летней девочкой. Об этом 16 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ о развратных действиях в отношении 45-летнего мужчины. Его подозревают в том, что в период с 1 июля по 6 ноября 2022 года в мессенджере совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки, - рассказал источник.

Мужчину задержали 15 ноября возле университета на улице Правды. На допросе он дал признательные показания.

На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.