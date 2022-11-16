Муниципальным служащим Петербурга с 2023 года повысят зарплату

Муниципальным служащим Петербурга повысят зарплату с 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские депутаты одобрили инициативу по увеличению зарплаты муниципальным служащим города на Неве. Сейчас, по словам представителей Смольного, средняя получка муниципалов составляет 30-40 тысяч рублей. А работать за такие деньги никто не хочет, поэтому образовался дефицит сотрудников - пустует 17% рабочих мест.

- Сейчас вакантны примерно 400 должностей. В том числе это связано с недостаточной оплатой труда, - заявил в ходе заседания представитель губернатора в Заксобрании Петербурга Константин Сухенко.

После увеличения, средняя зарплата у муниципальных служащих составит 53 тысячи рублей. На эти цели понадобится 231 миллион рублей, он уже заложен в бюджет города на 2023 год.

Теперь законопроект должен пройти второе и третье чтения, а потом его подпишет губернатор.