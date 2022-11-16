Семерых школьников с ножом, дубинкой и пистолетом задержали после драки в центре Петербурга

Семерых школьников задержали после драки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Семерых школьников доставили в полицию после массовой драки в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. О конфликте, произошедшем 15 ноября, заявил очевидцы инцидента. На указанный адрес выехал наряд, обнаруживший, что на месте уже никого нет. Но далеко школьникам уйти не удалось.

- Через некоторое время неподалеку от места происшествия полицейские задержали семерых молодых человек. Всем им по 15-17 лет, - пишет «Мойка 78».

С собой у подростков оказались дубинка, газовый пистолет и разделочный нож, почти как у мясника. Всех парней отвезли в отделение, куда также вызвали и родителей юных петербуржцев.

Сейчас полиция ведет проверку обстоятельств драки. По предварительным данным, она произошла из-за конфликта школьников с двумя неизвестными мужчинами, которые позднее скрылись.