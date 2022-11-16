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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:30

Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга

После снегопада он привез на пункт девять кубометров снега
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга

Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открылся сезон снегоплавильных пунктов. После мокрого снегопада, прошедшего в городе 15 ноября 2022 года, на стационарный снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной прибыл первый грузовик со снегом. Он привез девять кубометров снега. Об этом сообщили в "Водоканале".

- К зиме подготовлены 18 "снежных" пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тысяч кубометров в сутки, - сообщили в компании.

Пункты есть в каждом районе города, чтобы утилизация снега была быстрой и доступной. Все пункты работают круглосуточно. В среднем один пункт способен принимать от девяти до 18 машин в час.