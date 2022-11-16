Первый грузовик со снегом прибыл на снегоплавильный пункт Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге открылся сезон снегоплавильных пунктов. После мокрого снегопада, прошедшего в городе 15 ноября 2022 года, на стационарный снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной прибыл первый грузовик со снегом. Он привез девять кубометров снега. Об этом сообщили в "Водоканале".

- К зиме подготовлены 18 "снежных" пунктов, из них 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тысяч кубометров в сутки, - сообщили в компании.

Пункты есть в каждом районе города, чтобы утилизация снега была быстрой и доступной. Все пункты работают круглосуточно. В среднем один пункт способен принимать от девяти до 18 машин в час.